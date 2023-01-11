МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Движение за права темнокожих Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение") в опубликованном в Twitter заявлении призвало распустить полицию, а самих сотрудников органов правопорядка назвало убийцами. Полиция Вашингтона ожидает беспорядки, подобные штурму Капитолия

"Мы не относимся с уважением к убийцам. Распустить всех полицейских. К черту полицию", — говорится в публикации.

Заявление Black Lives Matter появилась в связи с Днем уважения к сотрудникам правопорядка, который отмечается в США 9 января.

Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.