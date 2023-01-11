МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился до минимального значения, такие данные по итогам опроса общественного мнения приводит телеканал NHK. Из-за птичьего гриппа в Японии за день забьют около миллиона кур

Уровень поддержки правительства Японии опустился до 33%. Это самая низкая отметка по опросам, проводившимся телекомпанией. До нее рейтинг правительства Кисиды опускался лишь один раз — в ноябре прошлого года. По сравнению с декабрем рейтинг опустился на 3 процентных пункта.

В то же время число тех, кто не доверяет правительству, выросло на 1 процентный пункт до 45%. Это второй после максимально высокого до сих пор уровня в 46% в ноябре.

Наибольшее несогласие вызвала идея Кисиды повысить налоги для пополнения оборонного бюджета. Эти планы возмутили 61% респондентов и лишь 28% с ней согласились. Также 49% считают, что перед тем, как провести ее в жизнь необходимо распустить парламент и спросить волю избирателей в ходе новых выборов, 35% против роспуска.

Опрос проводился 7-9 января методом случайной компьютерной выборки среди 1250 человек старше 18 лет.