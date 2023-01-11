МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Встреча глав МИД РФ, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на свои источники. Лавров оценил взаимодействие России и Сербии в 2022 году

Ранее дипломатический источник РИА Новости в Москве сообщил, что сроки встречи глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада прорабатываются, пока окончательно не согласованы.

"В отношении даты проведения переговоров в Москве выделяются два сценария. Соответственно, министр иностранных дел (Турции) Мевлют Чавушоглу, который в настоящее время находится в африканском турне, охватывающем 5 стран (ЮАР, Зимбабве, Руанда, Габон, Сан-Томе и Принсипи), должен вернуться домой 14 января. Предполагается, что он может отправиться в Москву в период с 14 по 16 января. Второй сценарий заключается в том, что Чавушоглу, который посетит США 17 января, отправится в Москву после визита в Вашингтон", — пишет издание.

Газета отмечает, что на предстоящих переговорах будут затронуты критические темы.

По данным Hürriyet, "на обсуждение будет вынесена последняя ситуация в Сирии, события на севере Сирии, борьба с террористическими организациями", а также возвращение беженцев в Турцию. "Во время встречи министров на повестке дня также будет стоять вопрос о дорожной карте по нормализации отношений", — уточнила Hürriyet.