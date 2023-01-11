МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Несмотря на санкционное давление, обвал фондового рынка и кризис мировой экономики, в 2022 году некоторые российские участники списка Forbes смогли увеличить свое состояние. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

Издание отмечает, что таких было 27 человек. Во многих случаях основная причина роста — это не экономические успехи, а укрепившийся курс рубля. Если 20 декабря 2021 года курс доллара составлял 73,33 рубля, то 20 декабря 2022-го — уже 66,34 рубля. Именно укрепление рубля стало основной причиной переоценки долларовых состояний богатейших российских бизнесменов.

Forbes уделил особое внимание десятке лидеров, отметив при этом, что два самых везучих бизнесмена — Вячеслав Кантор и Андрей Гурьев разбогатели после того, как мировой рост цен на удобрения повысил котировки принадлежащих им пакетов акций в "Акроне" и "Фосагро". Их состояние на 20 декабря 2022 года составило 13 (+$5,3 млрд) и 11,5 миллиардов долларов (+$4,2 млрд) соответственно.

Замыкает тройку лидеров Юрий Мильнер, рост состояния которого обусловлен успешным годом для фондов, находящихся под его управлением. Его состояние составило 7,3 млрд долларов, с приростом в 2,5 млрд долларов за год.

Помимо вышеперечисленных, удача в 2022 году улыбнулась российским бизнесменам Андрею Мельниченко (+2,1 млрд долларов), Михаилу Шелкову (+1,6 млрд долларов), Виталию Орлову (+0,89 млрд долларов), Анатолию Седых (+$0,5 млрд), Вадиму Якунину (+$0,49 млрд), Дмитрию Каменщику (+$2,2 млрд) и Саиду Гуцериеву (+$0,4 млрд).