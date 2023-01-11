МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Проект новой редакции закона "О занятости" предполагает, что максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплаты пособия будет равен величине МРОТ, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. Путин заявил, что уровень безработицы по итогу года составил 3,7 процента

"Размер максимальной величины пособия по безработице в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице составляет величину, равную минимальному размеру оплаты труда", — сообщается в тексте законопроекта.

Ранее в пресс-службе Госдумы рассказали, что в палату внесен проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.

Дума осенью приняла закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей.