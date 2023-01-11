Пособие по безработице за первые три месяца могут приравнять к МРОТ
Максимальное пособие по безработице в первые три месяца выплаты могут приравнять к МРОТ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Проект новой редакции закона "О занятости" предполагает, что максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплаты пособия будет равен величине МРОТ, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Размер максимальной величины пособия по безработице в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице составляет величину, равную минимальному размеру оплаты труда", — сообщается в тексте законопроекта.
Ранее в пресс-службе Госдумы рассказали, что в палату внесен проект новой редакции федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации", которым предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы.
Дума осенью приняла закон, устанавливающий МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей.
https://1prime.ru/society/20230111/839448395.html
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