МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Средний прожиточный минимум с 1 января 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях — ориентировочно 11 644 рубля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания президента России с членами правительства. Голикова назвала размер МРОТ в новых регионах

"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно", — сказала она.

Голикова пояснила, что называет эти цифры, потому что сравнивается прожиточный минимум этих территорий с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.

"Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей", — отметила вице-премьер.