Назван размер прожиточного минимума в новых регионах
Голикова: средний прожиточный минимум в ДНР и ЛНР составит 11 200 рублей
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Средний прожиточный минимум с 1 января 2023 года в Донецкой и Луганской народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях — ориентировочно 11 644 рубля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам совещания президента России с членами правительства.
"Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно", — сказала она.
Голикова пояснила, что называет эти цифры, потому что сравнивается прожиточный минимум этих территорий с рядом находящимися Ростовской областью и Республикой Крым.
"Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей", — отметила вице-премьер.
https://1prime.ru/society/20230111/839448459.html
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