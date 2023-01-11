МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила передачи персональных данных за рубеж, которые вступят в силу с первого марта этого года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Минфин на первых в 2023 году аукционах разместил ОФЗ двух серий

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила принятия решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных и информирования операторов о принятом решении. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", — говорится в документе.

Уточняется, что решение о запрете или ограничении трансграничной передачи персональных данных принимает Роскомнадзор.

Ранее Минцифры подготовило еще два проекта, регламентирующих порядок передачи персональных данных за рубеж. Согласно первому, устанавливаются условия и случаи запрещения или ограничения передачи данных российских граждан за рубеж в целях защиты их нравственности, здоровья, прав и интересов.

Во втором проекте министерство предложило установить случаи, при которых операторам, осуществляющим трансграничную передачу персональных данных, не требуется уведомлять об этом Роскомнадзор, а также случаи, при которых не применяются решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи персональных данных.