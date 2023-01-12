МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Приобретение или постройка жилья является наиболее популярным направлением для использования средств маткапитала, сообщила журналистам пресс-служба Минтруда. Отмечается, что более 8,2 миллиона российских семей использовали маткапитал на улучшение жилищных условий за 16 лет действия программы, всего на эти цели направлено свыше трех триллионов рублей. В России предложили разрешить платить маткапиталом за аренду жилья

"Покупка или строительство жилья — наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 миллиона семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 триллионов рублей", — процитировала пресс-служба ведомства слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Котяков отметил, что порядка 5,4 миллиона семей частично или полностью погасили маткапиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 миллиона семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без кредита.

После рождения ребенка средства сертификата можно направить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, на товары и услуги для детей с инвалидностью, дошкольное образование и присмотр за детьми и ежемесячные выплаты на второго ребенка до 3 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух региональных прожиточных минимумом, напомнили в Минтруде.

По прошествии трех лет можно воспользоваться средствами на покупку жилья без ипотеки, образование детей, накопительную пенсию матери и оплату социореабилитационных услуг для детей с инвалидностью.