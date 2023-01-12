МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Экологический проект, согласно которому с января призывы разделять отходы появятся в московских ресторанах сети "Вкусно — и точка", планируется в дальнейшем распространить по всей России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО). Медведев отметил успехи газификации в России

Ранее в РЭО рассказали, что в рамках совместного с РЭО проекта с января в московских ресторанах сети "Вкусно — и точка" на упаковке продукции появятся надписи с призывом к раздельному сбору отходов. На упаковках продуктов питания будут размещены QR-коды, при переходе по которым можно будет получить всю информацию о проекте и мусорной реформе в России.

"Сначала в Москве, потом планируем распространить на всю страну", — отметили в РЭО.

"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.