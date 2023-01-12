МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Палата представителей в США запретила продажу КНР нефти из резерва

Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.

"На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Она отметила, что на сегодняшний день интенсивного движения людей после открытия границ КНР не наблюдается.