Попова: дополнительных рисков по эпидситуации из-за открытия границ КНР нет
Попова: дополнительных рисков по эпидемической ситуации из-за открытия границ Китая нет
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ КНР нет, как и необходимости в каких-либо дополнительных мерах в отношении тех, кто приезжает из Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
"На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая. Мы считаем, что в этом нет необходимости",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Она отметила, что на сегодняшний день интенсивного движения людей после открытия границ КНР не наблюдается.
https://1prime.ru/society/20230112/839459730.html
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