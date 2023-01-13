МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Гродненский областной совет депутатов принял решение ввести на территории региона до 2025 года местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы на выезд из Белоруссии, сказано в опубликованном на национальном правовом интернет-портале решении. В Белоруссии оценили массовый турпоток из России в страну на Новый год

"Ввести до 1 января 2025 года на территории Гродненской области местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу республики и установить ставку сбора в размере одной базовой величины (37 белорусских рублей, или около 14 долларов — ред.)", — сказано в документе.

При этом, согласно документы, от уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют представители государственных органов в командировку, граждане для получения медпомощи за рубежом, лица, сопровождающие малолетних детей, направляющихся на лечение в санаторно-курортные учреждения, иностранные граждане, прибывшие в Белоруссию по приглашению белорусских государственных органов, иностранцы с серьезными затруднениями физической активности, лица, выезжающие из Белоруссии с похорон родственников, а также депортируемые иностранцы.

Решение вступает в силу с февраля 2023 года, будет действовать при выезде через границу с Литвой и Польшей в пунктах пропуска в Гродненской области.

В 2021 году Гродненский областной совет депутатов, как и советы других регионов Белоруссии, решил ввести местный сбор за пересечение государственной границы на транспортных средствах в пункте пропуска до 1 января 2023 года. В результате сбор взимали в пунктах пропуска на протяжении всей границы республики со странами ЕС и Украины. Согласно налоговому кодексу Белоруссии, областным советам депутатов разрешено вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин. Предполагалось, что деньги пойдут на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Ранее взимание сбора до 2025 года решили снова ввести с февраля в Витебской области Белоруссии.