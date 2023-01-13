Путин поручил представить идеи по компенсациям за утраченное жилье
Путин поручил кабмину представить идеи по компенсациям за утраченное и поврежденное жилье
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ и главам приграничных с Украиной территорий представить до 1 апреля идеи по компенсациям за утраченное или поврежденное жилье, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченное или поврежденное вследствие военных действий", — сказано в поручении.
Отмечается, что исполнить данное поручение необходимо не позднее 1 апреля 2023 года.
https://1prime.ru/society/20230113/839466774.html
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