Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, актера Артура Смольянинова*.
"Смольянинов Артур Сергеевич*", — следует из соответствующего перечня ведомства.
Минюст также внес в реестр иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого*.
Ранее Смольянинов* заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова* после ряда антироссийских заявлений актера.
* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
https://1prime.ru/society/20230113/839470713.html
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