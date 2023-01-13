МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, актера Артура Смольянинова*.

"Смольянинов Артур Сергеевич*", — следует из соответствующего перечня ведомства.

Минюст также внес в реестр иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого*.

Ранее Смольянинов* заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова* после ряда антироссийских заявлений актера.

* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента