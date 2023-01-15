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В Непале разбился самолет, на борту были 72 человека
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В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 72 человека, пишет издание The Kathmandu Post. Борт потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного... ПРАЙМ, 15.01.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, авиакатастрофы, самолет, крушение, непал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 72 человека, пишет издание The Kathmandu Post.
Борт потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале.
В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы ведутся. Аэропорт закрыт.
Отмечается, что борт принадлежал авиакомпании Yeti Airlines.
Как сообщил представитель авиакомпании журналистам издания, в самолете находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
Сейчас устанавливают причины катастрофы.