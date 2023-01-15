МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На борту было 72 человека, пишет издание The Kathmandu Post.

Борт потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале.

В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы ведутся. Аэропорт закрыт.

Отмечается, что борт принадлежал авиакомпании Yeti Airlines.

Как сообщил представитель авиакомпании журналистам издания, в самолете находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Сейчас устанавливают причины катастрофы.