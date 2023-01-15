МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Представитель армии Непала Кришна Бхандари заявил агентству Рейтер, что как минимум 16 человек погибли сегодня, 15 января, в результате авиакатастрофы в аэропорту города Покхар на западе страны. В Непале разбился самолет, на борту были 72 человека

Позднее издание The Himalayan Times сообщило о гибели 32 человек. "По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолета Yeti в Покхаре", — говорится в сообщении.

"Мы ожидаем найти больше тел. Самолет разбился на куски", — отметил представитель властей на вопрос Рейтер.

Происшествие произошло в воскресенье, 15 января. Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу между старым и новым аэропортом Покхара.

Борт принадлежит местной авиакомпании Yeti Airlines. Он выполнял рейс в аэропорт Покхара из Катманду.

Ранее представитель авиакомпании заявил, что в самолете было 72 человека: 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Пока причины крушения не известны, идет расследование.