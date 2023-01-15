НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — ПРАЙМ. Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли, сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей. СМИ: при крушении самолета в Непале погибли не менее 32 человек

На борту находились четыре гражданина России, сообщило ранее посольство в Непале. "По нашим данным, четыре гражданина нашей страны", — рассказал агентству РИА Новости представитель российского посольства. Он добавил, что дипломаты выясняют их судьбу.

"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли", — сообщил диктор телеканала.

Ранее телеканал сообщал о гибели 45 человек при крушении самолета.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Принадлежащий местной авиакомпании Yeti Airlines самолет летел в Покхару из Катманду. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines.