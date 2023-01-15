МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет умер грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе.

Как сообщает грузинский телеканал "Рустави 2", эту информацию подтвердили члены оппозиционной партии "Единое национальное движение": на выборах Кикабидзе возглавлял партийный список.

Сообщение о смерти подтвердил также продюссер певца.