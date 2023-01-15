МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет умер грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе. 

Как сообщает грузинский телеканал "Рустави 2", эту информацию подтвердили члены оппозиционной партии "Единое национальное движение": на выборах Кикабидзе возглавлял партийный список.

Сообщение о смерти подтвердил также продюссер певца.

Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в столице Грузинской ССР Тбилиси. Увлекаться музыкой начал еще в школе, в старших классах он посещал репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел. Он является лауреатом большого числа премий и наград, в том числе Государственной премии СССР. Ему присвоили звание Народного артиста Грузии. 

 