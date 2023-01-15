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Умер Вахтанг Кикабидзе
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. В воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет умер грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе. Как сообщает грузинский телеканал... ПРАЙМ, 15.01.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет умер грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе.
Как сообщает грузинский телеканал "Рустави 2", эту информацию подтвердили члены оппозиционной партии "Единое национальное движение": на выборах Кикабидзе возглавлял партийный список.
Сообщение о смерти подтвердил также продюссер певца.
Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в столице Грузинской ССР Тбилиси. Увлекаться музыкой начал еще в школе, в старших классах он посещал репетиции студенческого оркестра, играл на барабанах, пел. Он является лауреатом большого числа премий и наград, в том числе Государственной премии СССР. Ему присвоили звание Народного артиста Грузии.