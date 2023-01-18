Банк России создал игру по управлению "всепланетным" центральным банком
Банк России создал мобильную игру по управлению "всепланетным" центральным банком
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", сообщил регулятор.
"Встречайте "Экономикум" — игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями. Планета — Инфурсия — выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе игры управляющий центрального банка должен принимать решения по ключевой ставке, побороть инфляцию и даже найти грабителя банка.
"Игра будет интересна любознательным людям от 15 лет", — отмечает регулятор.
Игру доступна для скачивания в AppStore и RuStore.
https://1prime.ru/society/20230118/839518624.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.