МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Банк России запустил мобильную игру, где предстоит управлять всепланетным центральным банком, решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", сообщил регулятор. Инфляция в России за неделю составила 0,15 процента

"Встречайте "Экономикум" — игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… а потом разбираться с их последствиями. Планета — Инфурсия — выдуманная, но все проблемы и задачи максимально приближены к реальности. Помогать (или мешать) будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, залетный инопланетянин и другие примечательные личности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе игры управляющий центрального банка должен принимать решения по ключевой ставке, побороть инфляцию и даже найти грабителя банка.

"Игра будет интересна любознательным людям от 15 лет", — отмечает регулятор.

Игру доступна для скачивания в AppStore и RuStore.