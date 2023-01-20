МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Правительство премьера Михаила Мишустина в течение трех лет работы максимально старалось удерживать стабильность и равновесие, заявил член рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам Арсений Беленький в ходе пресс-конференции "Три года на посту: деятельность правительства по оценкам россиян". Российская экономика работает в нестандартных условиях, заявил Мишустин

"Правительство (Михаила Мишустина — ред.) сразу столкнулось с грандиозными вызовами… По своей работе мы видим то, что правительство максимально старалось удержать эту стабильность, равновесие в разных отраслях. И чаще всего они скурпулезно, очень въедливо принимали небольшие, но многочисленные точечные решения", — сказал он.

Беленький отметил, что в числе мер поддержки населения были и точечные решения помимо "больших, зонтичных".

"Тут правительство, на мой взгляд, великолепно справилось. Россия довольно стабильно, не оправдывая негативные прогнозы, прошла и через пандемию и сейчас в процессе прохождения ситуации с санкциями", — заключил он.

Госдума утвердила Мишустина новым председателем правительства РФ 16 января 2020 года.