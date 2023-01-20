МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Елизавету Гырдымову* (певица Монеточка*), руководителя проекта "Гулагу.net" Владимира Осечкина* и других, сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина*, Е.А. Гырдымова*, В.В. Осечкин*, А.М. Устимов*, В.М. Харченко*, И.Х. Яганов*, а также проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"**, — говорится в сообщении.

Гырдымова* использует псевдоним Монеточка*. Как отмечается, Монеточка* собирала деньги в поддержку недружественной страны — Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.

Как указывает Минюст, Дарья Беседина* участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Осечкин* получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине, участвовал в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, а сейчас живет не в России.

Также сообщается, что Антон Устимов* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял сбор средств в поддержку Украины, распространял сообщения и материалы иностранных агентов, призывал к нарушению законодательства России, борьбе с действующей государственной властью. И тоже живет за границей.

Вадим Харченко* получал поддержку от иностранных источников, распространял сообщения и материалы иностранных агентов и негативную информации о деятельности Минобороны РФ. Ибрагим Яганов* получал поддержку от иностранных источников и призывал к нарушению законодательства РФ, борьбе с государственной властью. Он выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, указывает Минюст. Яганов* живет за рубежом.

* Признан физлицом-иноагентом.

** Организация, выполняющая функции иноагента.