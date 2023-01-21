МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Россияне, покупая жилье без отделки или в состоянии незавершенного строительства, могут заявить некоторые расходы по ремонту для получения налогового вычета по НДФЛ, рассказал РИА Новости эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков. При этом эксперт подчеркивает, что для этого необходимо вести тщательный учет таких трат и сохранять все товарные чеки. Россиян предупредили о новом ограничении в Telegram с 1 марта

Имущественный вычет – это возможность вернуть часть денег, потраченных на приобретение жилья или земельного участка под дом. Государство может вернуть до 650 тысяч рублей. Максимальный размер расходов на покупку жилья и отделку, которые можно учесть в составе вычета, составляет 2 миллиона рублей, а максимальный размер ипотечных процентов — 3 миллиона рублей. Государство готово вернуть 13% от этих предельных сумм, то есть не более 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Правом на имущественный вычет можно воспользоваться только раз.

"Если жилье куплено без отделки или в состоянии незавершенного строительства, то с помощью вычета можно возместить затраты на составление проектной и сметной документации, расходы на покупку стройматериалов и материалов для отделки, траты на услуги ремонтной бригады, подключение дома к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание их автономных источников", — рассказал Глазков. Эксперт обращает внимание, что все эти услуги должны быть оформлены официально, нужно подтвердить их подробными договорами и чеками.

Руководитель аналитического центра компании "ПроГород" Максим Тутуков также напоминает: чем раньше подашь декларацию, тем быстрее получишь вычет. Камеральная проверка имеет достаточно длительные сроки рассмотрения: квартал плюс срок на зачисление средств – месяц. В результате ждать возвращения средств придется около четырех месяцев с момента подачи декларации.

Вычет можно оформить только с дохода за три последних года. Например, в 2023 году можно получить вычет с дохода, заработанного в 2022, 2021 и 2020 годах. Получить имущественный вычет можно только с налогов, уплаченных по ставке 13%. Это означает, что самозанятые, которые платят от 4 до 6% с дохода, не могут претендовать на эту льготу. Материнский капитал и другие выплаты от государства не учитываются в ипотечном вычете. Налоговая инспекция одобрит только ту сумму, которая была потрачена на покупку жилья помимо субсидии.