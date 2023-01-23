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Житель Бурятии выиграл почти 100 миллионов рублей в "Спортлото "6 из 45"
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Житель Бурятии выиграл почти 100 миллионов рублей в "Спортлото "6 из 45", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Согласно правилам, обладатель... ПРАЙМ, 23.01.2023
общество , новости, россия, лотерея, выигрыш
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Житель Бурятии выиграл почти 100 миллионов рублей в "Спортлото "6 из 45", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
Согласно правилам, обладатель суперприза должен угадать всю выигрышную комбинацию.
"Двадцать второго января 2023 года в ходе 8646-го тиража гослотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 97 954 565 рублей", — отметили в компании.
Там уточнили, что победителем стал купивший билет за 270 рублей в мобильном приложении житель Бурятии. По данным компании, выигрыш принесли числа 34, 12, 6, 16, 27 и 42.
В "Столото" добавили, что победитель пока не обратился за призом.