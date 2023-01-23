МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Житель Бурятии выиграл почти 100 миллионов рублей в "Спортлото "6 из 45", рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард в новогодней лотерее

Согласно правилам, обладатель суперприза должен угадать всю выигрышную комбинацию.

"Двадцать второго января 2023 года в ходе 8646-го тиража гослотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 97 954 565 рублей", — отметили в компании.

Там уточнили, что победителем стал купивший билет за 270 рублей в мобильном приложении житель Бурятии. По данным компании, выигрыш принесли числа 34, 12, 6, 16, 27 и 42.

В "Столото" добавили, что победитель пока не обратился за призом.