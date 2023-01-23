МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. IT-специалисты с 23 января смогут подать заявку на отсрочку в рамках весеннего призыва через портал "Госуслуг", заявило Минцифры России. Россияне смогут запретить некоторые сделки с недвижимостью на "Госуслугах"

Ранее ведомство уточняло, что каждый работник IT-сферы имеет право подать данные самостоятельно. Отсрочку предоставят гражданам 18-27 лет, работающим не менее 11 месяцев в аккредитованных IT-компаниях по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня.

"Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 23 января могут воспользоваться специальным сервисом "Госуслуг" и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля включительно", — следует из сообщения министерства.

Отмечается, что в заявлении необходимо указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительство, наименование вуза и дату выпуска, а также данные диплома (серия, номер, специальность, стаж в аккредитованных компаниях) и военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учете.

В ведомстве подчеркнули, что все заявления нужно подавать заново.

Кроме того, подчеркнули в Минцифры, при получении повестки работнику необходимо явиться в военкомат с паспортом, документом воинского учета, водительскими правами при наличии, подлинником диплома о высшем образовании по специальности, в соответствии с перечнем, а также подлинниками справок с мест работы в аккредитованных IT-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.