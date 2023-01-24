В США поставили под сомнение надежность Германии как союзника по НАТО
Сенатор США: нежелание ФРГ наращивать помощь Украине ставит под сомнение ее надежность как союзника
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Нежелание Германии наращивать поддержку Украины ставит вопрос о ее надежности как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
"Надеюсь, что Германия найдет возможности нарастить поддержку Украины более агрессивно, и я задаюсь вопросом, что это может значить в контексте их договоренностей в рамках НАТО, если бы альянс оказался под угрозой", — отметил сенатор.
При этом он задался вопросом, могут ли Соединенные Штаты положиться на Германию с учетом нынешнего подхода властей страны.
https://1prime.ru/society/20230124/839557373.html
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