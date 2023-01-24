Джеффри Сакс назвал ключевые условия мира между Россией и Украиной
Экономист Сакс: отказ НАТО от предоставления членства Украине – условие мира между Москвой и Киевом
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Отказ НАТО от предоставления членства Украине станет одним из ключевых условий мира между Москвой и Киевом, заявил в беседе с Lenta.ru известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Вместе с тем в числе важных условий Сакс назвал вывод российских войск с территории Украины, а также демилитаризацию и заключение договоренностей по Крыму и Донбассу, в том числе заморозку конфликта вдоль разграничительных линий, которые предстоит согласовать в ходе переговоров.
По мнению американского экономиста, "гарантами такого соглашения должны выступить Совет Безопасности ООН и группа нейтральных государств, дружественных как России, так и Украине, например, Индия, Бразилия, Аргентина и другие".
https://1prime.ru/society/20230124/839557685.html
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