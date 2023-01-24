МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Отказ НАТО от предоставления членства Украине станет одним из ключевых условий мира между Москвой и Киевом, заявил в беседе с Lenta.ru известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Медведев назвал условия для проведения новых переговоров с Украиной

Вместе с тем в числе важных условий Сакс назвал вывод российских войск с территории Украины, а также демилитаризацию и заключение договоренностей по Крыму и Донбассу, в том числе заморозку конфликта вдоль разграничительных линий, которые предстоит согласовать в ходе переговоров.

По мнению американского экономиста, "гарантами такого соглашения должны выступить Совет Безопасности ООН и группа нейтральных государств, дружественных как России, так и Украине, например, Индия, Бразилия, Аргентина и другие".