МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мир должен быть благодарен президенту России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада, заявил в беседе с Youtube-каналу Finian Cunningham отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Пушков обвинил Запад в провоцировании кризисов

"Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада", — сказал разведчик.

Он считает, что стратегия России состоит во взвешенной реакции на действия США и их союзников. По его мнению, Соединенные Штаты на месте России "давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши".

Вместе с тем он выразил уверенность в проигрыше Запада, поскольку Запад действует "безответственно и провокационно", вступив практически в прямую войну с Россией. В этом конфликте, отметил Риттер, "Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение".