МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Раздельный сбор бытового мусора на конец года был доступен 48,4% населения России, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. В Минприроды назвали ожидаемый объем частных инвестиций в геологоразведку

"На конец 2022 года раздельный сбор отходов доступен уже почти половине населения — 48,4%. И это при том, что "мусорная" реформа идет в России всего четвертый год. Никто ею не занимался, начиная с советских времен", — сказал министр в интервью газете "Известия".

"И это не просто баки поставить и таблички повесить. Это огромная нормотворческая работа — новые подходы к регулированию медицинских, биологических, радиоактивных отходов, скорректировать требования к продукции с содержанием вторичного сырья. Построить мощности по сортировке и утилизации мусора, сформировать логистические цепочки. И это всё должно работать комплексно", — добавил он.

Также Козлов напомнил, что в прошлом году финансирование региональной субсидии на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора было увеличено до 1,5 миллиардов рублей с 1 миллиарда.

"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема так называемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и снижение на 50% таких отходов, которые направляются на свалки.