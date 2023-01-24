МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мошенники придумали способ похищения денег через "прием на работу", сообщил Сбербанк в мессенджере Telegram.
По информации кредитной организации, злоумышленники публикуют информацию о "вакансии". "Соискателей" сразу переводят к диалогу с "работодателем", затем присылают "трудовой договор", даже ставят "рабочую задачу".
В итоге мошенники просят назвать номер банковской карты и код из смс для "перечисления гонорара". В "Сбере" подчеркнули, что код позволит злоумышленникам похитить денежные средства.
Банк порекомендовал проверять факт существования разместившей объявление компании, напомнив, что никому нельзя называть одноразовые коды из смс и три цифры с оборота карты.
https://1prime.ru/society/20230124/839563184.html
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