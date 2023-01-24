МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Мошенники придумали способ похищения денег через "прием на работу", сообщил Сбербанк в мессенджере Telegram. Стало известно, почему не стоит оставлять на лобовом стекле номер телефона

По информации кредитной организации, злоумышленники публикуют информацию о "вакансии". "Соискателей" сразу переводят к диалогу с "работодателем", затем присылают "трудовой договор", даже ставят "рабочую задачу".

В итоге мошенники просят назвать номер банковской карты и код из смс для "перечисления гонорара". В "Сбере" подчеркнули, что код позволит злоумышленникам похитить денежные средства.

Банк порекомендовал проверять факт существования разместившей объявление компании, напомнив, что никому нельзя называть одноразовые коды из смс и три цифры с оборота карты.