МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. У человечества не получится остановить глобальное потепление парижской климатической целью в 1,5°C, пишет издание The Guardian со ссылкой на основателя Microsoft Билла Гейтса. Yeni Şafak: уличные протесты парализовали Европу

По его мнению, максимальная минимизация потепления — это основная задача для всего населения Земли.

"На данный момент оставаться ниже 2,5°C было бы просто фантастически. Я считаю, что это возможно", — сказал Гейтс.

Основатель Microsoft уверен, что в борьбу с климатическим кризисом необходимо вкладывать большие средства, потому что постепенно ситуация будет все больше ухудшаться. Он добавил, что ядерное деление и синтез — это очень многообещающие источники энергии, и самый их большой плюс в том, что они не зависят от погоды.

"Даже если атомная энергетика добьется успеха, нам все равно потребуется 60-70% возобновляемых источников энергии. Я думаю, что мир недостаточно инвестирует в эти [ядерные] инновации, они могут иметь огромное значение", — добавил Гейтс.

Ранее Билл Гейтс признался в том, что мечтает обнулить углеродный след от личного самолета. Он рассказал о том, что использует сделанное из растений биотопливо, стоимость которого в три раза дороже обычного. Таким образом основатель Microsoft хочет внести свой посильный вклад в сохранение климата, а также стимулировать разработку инновационных технологий.