МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ с обеспечением финансирования, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Юрист раскрыл, в каком случае долги по ЖКХ и капремонту могут списать

"Другая очень важная позиция, с которой мы сталкиваемся постоянно, и от решения вопросов в сфере которой зависит нормальное самочувствие миллионов наших людей, — это система ЖКХ. Мы постоянно об этом говорим, я просил правительство подготовить программу модернизации коммунальной инфраструктуры, хочу вас поблагодарить за то, что это сделано", — сказал он.

Путин отметил, что "это не просто какие-то благие пожелания", данная программа обеспечена финансированием.

"Если в прошлом году на эти цели мы выделили 170 миллиардов рублей, то в этом уже 440 миллиардов рублей. Это очень серьезные деньги, и расписано, куда и когда на какие направления этой большой темы средства должны быть направлены", — добавил российский лидер.