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2023
https://1prime.ru/society/20230125/839574434.html
New York Times сообщила, что Залужный стал долларовым миллионером
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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, сообщает New York Times. По данным издания, главком украинскими... ПРАЙМ, 25.01.2023
новости, общество , the new york times, украина, наследство, всу
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, сообщает New York Times.
По данным издания, главком украинскими войсками получил значительное наследство от гражданина США украинского происхождения Грегори Степанца, что подтвердила семья Степанца.
Вместе с тем New York Times утверждает, что один миллион долларов из полученного наследства Залужный якобы пожертвовал на военных.