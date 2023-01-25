МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный получил миллионное наследство от родственника в США, сообщает New York Times. Адвокат назвал способ узнать, положено ли вам наследство

По данным издания, главком украинскими войсками получил значительное наследство от гражданина США украинского происхождения Грегори Степанца, что подтвердила семья Степанца.

Вместе с тем New York Times утверждает, что один миллион долларов из полученного наследства Залужный якобы пожертвовал на военных.