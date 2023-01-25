Эксперт Лазарева: аферисты начали звонить россиянам через мессенджеры с номеров США и Канады
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под предлогом доставки важной корреспонденции пытаются заполучить доступ к профилям на портале "Госуслуги" или на финансовых маркетплейсах, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"В начале года "Мошеловка" зафиксировала всплеск звонков, поступающих гражданам России в популярных мессенджерах с номеров с телефонными кодами США и Канады. Чаще всего пользователи платформы пишут о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио", — рассказала эксперт.
По ее словам, злоумышленники под предлогом доставки важной корреспонденции от госорганов просят называть коды из смс от финансовых маркетплейсов или портала госуслуг. "Когда мошенники получают коды, они получают и контроль над профилями пользователей, подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями сервисов", — отметила Лазарева.
Из сообщений, поступивших в "Мошеловку", и из данных, опубликованных в открытых источниках, следует что от действий этих мошенников пострадали уже несколько десятков человек. "Но мы уверены, что масштаб проблемы гораздо серьезней", — добавила она.
По словам Лазаревой, звонки в мессенджеры российских пользователей от мошенников стали более частыми, поскольку российские операторы связи противодействуют технологии подменных номеров. "Звонки в мессенджеры позволяют злоумышленникам обходить эти ограничения. Кроме того, в последние несколько лет активно развивается рынок продажи виртуальных сим-карт, которые позволяют приобрести номер любой страны и любого оператора", — пояснила эксперт.
https://1prime.ru/society/20230125/839574623.html