МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Мошенники стали звонить россиянам через популярные мессенджеры с телефонными кодами США и Канады, они представляются сотрудниками различных госорганов и под предлогом доставки важной корреспонденции пытаются заполучить доступ к профилям на портале "Госуслуги" или на финансовых маркетплейсах, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Телефонные мошенники "развели" фигуристку Тарасову, сообщил источник

"В начале года "Мошеловка" зафиксировала всплеск звонков, поступающих гражданам России в популярных мессенджерах с номеров с телефонными кодами США и Канады. Чаще всего пользователи платформы пишут о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио", — рассказала эксперт.

По ее словам, злоумышленники под предлогом доставки важной корреспонденции от госорганов просят называть коды из смс от финансовых маркетплейсов или портала госуслуг. "Когда мошенники получают коды, они получают и контроль над профилями пользователей, подают от их имени кредитные заявки, пользуясь возможностями сервисов", — отметила Лазарева.

Из сообщений, поступивших в "Мошеловку", и из данных, опубликованных в открытых источниках, следует что от действий этих мошенников пострадали уже несколько десятков человек. "Но мы уверены, что масштаб проблемы гораздо серьезней", — добавила она.

По словам Лазаревой, звонки в мессенджеры российских пользователей от мошенников стали более частыми, поскольку российские операторы связи противодействуют технологии подменных номеров. "Звонки в мессенджеры позволяют злоумышленникам обходить эти ограничения. Кроме того, в последние несколько лет активно развивается рынок продажи виртуальных сим-карт, которые позволяют приобрести номер любой страны и любого оператора", — пояснила эксперт.