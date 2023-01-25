МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сегодня в России наиболее востребованы тарифы со скоростью домашнего интернета 100 мбит/с, но это не лучший вариант, заявила в беседе с радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева. В Анадыре появился безлимитный скоростной интернет

По ее словам, все больше клиентов выбирают более быстрые варианты — 250-300 Мбит/с.

"Я считаю, что это оптимальная скорость для текущих запросов пользователей", — подчеркнула Кривошеева, отметив, что от тарифов с низкой скоростью соединения в первую очередь стоит отказаться ем гражданам, которые работают в интернете, а также семьям, у которых есть несколько подключенных к интернету устройств.

"Например, семье, у которой есть и смартфоны, и планшет, и компьютер, и Smart TV, нужно 250-300 Мбит/с. Еще одна причина выбрать тариф с более высокой скоростью — определенные требования к качеству связи. Чаще всего это важно тем, кто проводит много времени в онлайне: за работой, играми или просмотром видео", — пояснила эксперт.