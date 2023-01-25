МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился с руководителями организации "Старейшины" (The Elders), которое объединяет бывших мировых лидеров и декларирует своей целью защиту мира, сообщило российское посольство. Российский посол оценил потери иностранного бизнеса из-за санкций

"Посол Антонов принял в российской дипмиссии представителей международного объединения в области мира, безопасности и защиты прав человека The Elders — председателя организации, экс-президента Ирландии Мэри Робинсон, а также бывших президентов Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа и Колумбии Хуана Мануэля Сантоса", — говорится в сообщении.

Содержание встречи, прошедшей в российском посольстве в Вашингтоне, дипломаты не раскрывают.