МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский футбольный союз и Союз европейских футбольных ассоциаций продолжат работу по возвращению клубов России в международные турниры, передает "Спорт-Экспресс". Глава Евросовета: санкции против России становится все сложнее принимать

Как сообщил источник издания, к этой работе подключатся высокопоставленные представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча, по данным издания, запланирована на февраль 2023 года.