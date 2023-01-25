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МОК и ФИФА займутся вопросом возвращения России в мировой футбол
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Российский футбольный союз и Союз европейских футбольных ассоциаций продолжат работу по возвращению клубов России в международные турниры, передает "Спорт-Экспресс". Как сообщил... ПРАЙМ, 25.01.2023
новости, общество , экономика, россия, футбол, российский футбольный союз, уефа, мок, фифа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский футбольный союз и Союз европейских футбольных ассоциаций продолжат работу по возвращению клубов России в международные турниры, передает "Спорт-Экспресс".
Как сообщил источник издания, к этой работе подключатся высокопоставленные представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча, по данным издания, запланирована на февраль 2023 года.