САРАТОВ, 25 янв — ПРАЙМ. Саратовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Саратова о передаче в московский суд иска прокуратуры об удалении браузера Tor из магазина приложений Google Play, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда. Роскомнадзор потребовал от Google удалить из Google Play Tor Browser

Tor является популярным инструментом для входа в теневой сегмент интернета, так называемый даркнет. Блокировать доступ к Tor в России начали с 1 декабря 2021 года, само решение о внесении сайта в единый реестр запрещенной информации принял Саратовский районный суд еще 18 декабря 2017 года. В пресс-службе Роскомнадзора сообщали РИА Новости, что основанием для ограничений стал доступ к противоправному контенту через браузер Tor.

Владельцу сайта The Tor Project Inc. удалось добиться отмены этого решения, но после пересмотра Ленинский районный суд Саратова вновь удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к браузеру Tor в России. Зампрокурора Саратовского района Роман Плюснин ранее пояснил РИА Новости, что требование прокуратуры обязать Google LLC удалить из Google Play приложение Tor Browser суд в Саратове выделил в отдельное производство.

В Ленинском райсуде Саратова пояснили агентству, что выделенное дело решено передать на рассмотрение по подсудности в Замоскворецкий районный суд Москвы. Google LLC не согласилась с передачей дела в Москву и подала апелляцию.

"Решение районного суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба Google — без удовлетворения", — заявила собеседница агентства.

Как следует из материалов на сайте областного суда, ответчиком по иску прокуратуры выступает Google LLC, а в качестве заинтересованного лица привлечен Роскомнадзор.

Tor — программное обеспечение, система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение. Как сообщалось на сайте компании, браузер Tor не позволяет отследить подключение пользователя и узнать, какие сайты он посещает. Все файлы cookie автоматически удаляются, как и история просмотров.

Сайт Tor внесен в единый реестр запрещенной в России информации согласно решению суда.