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Новый посол США приехала в Москву
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Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщила американская дипмиссия. "С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении посольства в Twitter. На... ПРАЙМ, 26.01.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, посол, россия, москва
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщила американская дипмиссия.
"С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении посольства в Twitter.
На сайте посольства сообщается, что Трейси в 2014-2017 годах работала заместителем главы миссии в посольстве США в Москве.