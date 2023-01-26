МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву, сообщила американская дипмиссия. Посольство осудило планы США передать активы российского бизнеса Украине

"С возвращением в Россию, посол Трейси!" — говорится в сообщении посольства в Twitter.

На сайте посольства сообщается, что Трейси в 2014-2017 годах работала заместителем главы миссии в посольстве США в Москве.