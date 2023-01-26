МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Политолог-американист Малек Дудаков перечислил в беседе с Lenta.ru основных кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года. Новый посол США приехала в Москву

В первую очередь был назван Дональд Трамп, позиции которого, по мнению Дудакова, усилились в ходе предвыборной схватки за пост главы государства.

При этом политолог считает, что нынешний президент Джо Байден официально объявит выдвижение своей кандидатуры на пост президента после 7 февраля — "после того, как он обратится к нации и Конгрессу". Тогда и начнется его официальная предвыборная кампания, но ей, по мнению Дудакова, может навредить недавно разразившийся скандал с секретными документами.

Но в то же время политолог напомнил, что "у Трампа тоже судебные проблемы имеются — у него также скандал, связанный с секретными документами".

Других явных кандидатов Дудаков сегодня не видит, но при этом отмечает, что, помимо Трампа и Байдена, в американской политике есть те, кто размышляют о выдвижении на предстоящие выборы.

"Например, Майк Пенс, бывший вице-президент Трампа, объявил о том, что он хотел бы выдвинуться, но пока что официально не выдвигался. Есть Никки Хейли — бывший посол США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины, которая тоже была бы не против пойти на выборы. У республиканцев есть Рон Десантис — губернатор Флориды, которого называют "республиканским Кеннеди" и возможным оппонентом Трампа", — перечислил политолог.

Также он назвал потенциальных кандидатов от Демократической партии, кроме Байдена: вице-президент США Камала Харрис, министр транспорта США Пит Буттиджич и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"Поэтому, если у двух основных кандидатов начнут происходить серьезные проблемы, есть те, кто готов был бы их заменить", — заключил Дудаков.