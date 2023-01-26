МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство направит более миллиарда рублей в 2023 году на выплаты пособий по безработице жителям новых регионов России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эксперт оценил результаты работы правительства Мишустина

"По российскому законодательству людям, которые потеряли работу, выплачивается пособие по безработице. И для предоставления такой поддержки в новых областях и республиках правительство направит свыше миллиарда рублей на текущий год", — сказал он в ходе заседания правительства.

Премьер отметил необходимость сделать все, чтобы выплаты были предоставлены тем, кто в этом нуждается. "Для этого мы будем выделять и необходимые дополнительные средства", — добавил он.

Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову и главу Минтруда Антона Котякова внимательно следить за внедрением системы социальной защиты на новых территориях по общероссийским стандартам.

"Здесь нужно держать всю ситуацию на особом контроле", — подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что жители новых регионов будут получать выплаты по больничным, компенсации и пенсии в соответствии с российскими законами.

"Законопроект направлен на включение новых российских субъектов в систему обязательного социального страхования. Это гарантирует их жителям оплату больничных. В документе определены и правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях", — сказал он и добавил, что жители этих регионов смогут получать и компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях в соответствии с российскими законами. Российская экономика работает в нестандартных условиях, заявил Мишустин

По словам Мишустина, пенсии для жителей новых регионов также будут назначаться по российским нормам.

"Следующий значимый законопроект — о пенсионном обеспечении в новых регионах. Он предусматривает, что с первого марта пенсии для их жителей станут назначаться по заявлениям по российским нормам", — заявил премьер.

Кроме того, он рассказал что кабмин предложил особый порядок расчета прожиточного минимума на новых территориях.

"Подготовленным правительством законопроектом предусмотрен особый порядок установления среднего прожиточного минимума. Его размер используется для расчета объема помощи, в том числе единого пособия нуждающимся семьям, которое с 1 января введено по инициативе главы государства. В этих четырех российских субъектах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — ред.) его будут получать беременные женщины, а также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет", — пояснил Мишустин.

Он отметил, что общероссийские меры социальной защиты распространятся также на людей с ограничениями по здоровью и на другие льготные категории граждан. Также, по данным Мишустина, с 2024 года у жителей новых регионов РФ появится возможность заключить социальные контракты.

"Со следующего года появится возможность заключить социальный контракт. Все эти виды поддержки помогают людям преодолеть непростую материальную ситуацию, ну и, соответственно, должны предоставляться в полном объеме и в срок", — отметил премьер.