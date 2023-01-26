МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявляет об отсутствии интереса вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради получения дополнительной помощи от западных стран, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Россия обладает достаточным количеством вооружений, заявил Медведев

Политик отметил, что Зеленскому "не о чем и не с кем говорить", никаких переговоров и контактов по его инициативе не будет.

По словам Медведева, "психологическая проблема" постоянного отказа украинской стороны от переговоров может превратиться в "психиатрическую". При этом, подчеркнул он, заявления пациента в "зеленой засаленной футболке" являются обоснованием для новых пакетов помощи.

"Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен", — написал зампредседателя Совбеза России в телеграм.