МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявляет об отсутствии интереса вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным ради получения дополнительной помощи от западных стран, считает зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Россия обладает достаточным количеством вооружений, заявил Медведев

Политик отметил, что Зеленскому "не о чем и не с кем говорить", никаких переговоров и контактов по его инициативе не будет.

По словам Медведева, "психологическая проблема" постоянного отказа украинской стороны от переговоров может превратиться в "психиатрическую". При этом, подчеркнул он, заявления пациента в "зеленой засаленной футболке" являются обоснованием для новых пакетов помощи.

"Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен", — написал зампредседателя Совбеза России в телеграм.