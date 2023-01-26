МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатры "Кинопоиск" и Okko перестанут показывать кинофраншизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" c 31 января, следует из сообщений площадок. Источник в отрасли пояснил РИА Новости, что "Амедиатека", в партнерстве с которой демонстрировались фильмы, не смогла продлить права. Бывший KFC зарегистрирует в России новый вариант товарного знака Rostic's

"Доступно до 31 января", — говорится на сайте "Кинопоиска" при переходе на соответствующие фильмы. В пресс-службе онлайн-кинотеатра пояснили, что данные франшизы на "Кинопоиске" представляются партнером — сервисом "Амедиатека".

В пресс-службе Okko также заявили, что данные фильмы станут недоступными с 31 января.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра "Амедиатека" рассказали, что "срок лицензионных прав на этот конкретный контент – фильмы Вселенной Гарри Поттера – заканчивается в плановом порядке 31 января".

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" сотрудничает с отечественными кинотеатрами "Кинопоиск", Wink, Okko и Ivi.

Ранее голливудские студии Warner Bros., Sony, Walt Disney Company, Universal Pictures и Paramount заявили о приостановке поставки фильмов в российские кинотеатры на фоне ситуации на Украине.