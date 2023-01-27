МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в отношении смягчения санкций в обмен на вывод войск России с Украины и "возвращения территорий" вызывают удивление и раздражение, увидев успешное продвижение ВС РФ, Вашингтон вновь заговорил о переговорах на заведомо невыполнимых для Москвы условиях с целью использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. США расширили антироссийские санкции

Нуланд ранее заявила, что США благосклонно отнесутся к возможности ослабления санкций против России ради серьезных мирных переговоров, вывода войск с Украины и "возвращения территорий". По ее словам, такой же позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен. При этом США накануне анонсировали передачу украинским военным 31 танка Abrams.

"Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий. Интересно, с чего бы России выводить свои Вооруженные силы со своих территорий (Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области)?" — написал Джабаров в своем телеграм-канале.

Политик вспомнил Минск-1 и Минск-2, отметив, что "когда успешно двигались ополченцы Донбасса к Киеву, западные лидеры заманили нас в ловушку Минских соглашений и использовали тягучие переговоры в контактных группах для усиления военного потенциала киевского режима".

"И сейчас, увидев, как наливается мощью российская армия, как в пользу нашей страны меняется стратегическая обстановка в зоне СВО, вновь заговорили о переговорах на заведомо невыполнимых условиях. Цель все та же. Использовать время для дальнейшей милитаризации киевского режима и переброски на Украину современного наступательного оружия", — считает он.