МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Большинство американских граждан, которые являются сторонниками Республиканской партии, поддерживают участие экс-президента США Дональда Трампа в выборах главы государства в 2024 году, свидетельствуют опубликованные результаты социологического опроса компании McLaughlin & Associates. Социологи сравнили рейтинги одобрения Байдена и Трампа

Согласно табличным значениям результатов исследования, 58% опрошенных положительно ответили на вопрос, хотят ли они участия Трампа в президентской гонке, а 33% выступили против.

При этом 72% респондентов-сторонников республиканцев поддержали его номинирование именно от Республиканской партии, а 23% — против.

Отвечая на вопрос, за кого республиканские избиратели готовы отдать свои голоса на "праймериз" в случае их проведения в день опроса, 43% респондентов выбрали Трампа, а 31% — губернатора штата Флорида Рона Десантиса. На третьем месте из кандидатов следует бывший вице-президент США Майк Пенс с 8% голосов.

В то же время среди всех опрошенных американцев 48% готовы отдать свои голоса за Трампа в случае проведения президентских выборов 2024 года непосредственно в день опроса, а 43% — за нынешнего президента США Джо Байдена.

Исследование проводилось с 19 по 24 января 2023 года, в нем приняли участие 1000 человек всего, включая 36% республиканцев и столько же демократов.

20 января прошло два года с момента вступления Байдена в должность — половина его президентского срока. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост в 2024 году и в предстоящую субботу проведет первое мероприятие с момента заявления о намерениях. Байден говорил, что собирается участвовать в гонке, но пока не выдвинулся официально.