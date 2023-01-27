МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Обращение по объявлениям в интернете, в которых предлагается помощь с постоянной или временной регистрацией, не является преступлением в России, однако под видом оказания юридических консультаций могут действовать мошенники, недобросовестность которых грозит привести к потере денег или даже тюремному заключению клиента, рассказали юристы РИА Недвижимость. Юрист объяснила, когда пенсию могут отнять за долги

В основном к услугам фирм, предлагающим содействие в прописке, прибегают приезжие из бывших советских республик и россияне, желающие, например, получить московскую регистрацию для устройства ребенка в образовательное учреждение или для получения столичных социальных льгот, рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

По словам юристов, в тексте объявлений с предложением подобных услуг, как правило, речь идет о юридической консультации, например предлагается помощь со сбором документов или подбором собственников готовых оформить постоянную или временную регистрацию на своей жилплощади. В большинстве случаев цена указывается "по договоренности", в реальности она варьируется от 20 до 60 тысяч рублей, отметила юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.

"Получив деньги, владелец помещения или фирма действительно производят регистрацию, однако, спустя пару недель, вас могут выписать из квартиры без уведомления. Несмотря на наличие печати в паспорте, при обращении в госорганы выясняется, что ваша регистрация недействительна", — сказала Волкова.

Она пояснила, что наказания для клиента за обращение в такую фирму, недействительные печать в паспорте или бланк временной регистрации не предусмотрено. Привлечь к ответственности компанию или лицо, которые посодействовали в получении прописки, и вернуть деньги также практически невозможно, поскольку текст договора составляется таким образом, чтобы услуга или консультация считались оказанной, отметила юрист.

Но гораздо более серьезные последствия ждут тех, кто согласился на фиктивную регистрацию, предупредила Грешнова. В случае выявления поддельного документа сотрудниками полиции или ФМС его владельцу, во-первых, грозит штраф до 5 тысяч рублей. Кроме того, его действия могут счесть попадающими под статью 322.2 Уголовного кодекса РФ. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо принудительных работ сроком до трех лет, либо лишения свободы на аналогичный срок.

В агрегаторах объявлений "Авито" и "Яндекс.услуги" РИА Недвижимость заявили, что тщательно отслеживают подобные объявления на предмет нарушения закона и в случае подозрительных формулировок блокируют их.