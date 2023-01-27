Юрист рассказал о новой схеме телефонных мошенников
Юрист Соловьев: телефонные мошенники начали применять схему "пристрелочных звонков"
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана — они начали использовать схему "пристрелочных звонков", рассказал в беседе с радио Sputnik заслуженный юрист Иван Соловьев.
Как пояснил юрист, сначала аферисты втираются в доверие к жертве, совершая звонки почти каждый день — эти "пристрелочные звонки" позволяют узнать многое о человеке. Затем жертве озвучивают конкретное денежное предложение.
Когда жертва проявляет доверие, мошенники начинают выманивать деньги. Часто они притворяются сотрудниками Следственного комитета и сообщают о каком-либо расследовании, после чего убеждают жертву озвучить свои платежные данные или взять кредит.
По словам Соловьева, на такого рода уловки преимущественно попадаются пожилые люди и женщины старше 35 лет.
https://1prime.ru/society/20230127/839605673.html
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