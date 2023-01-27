МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали новый способ обмана — они начали использовать схему "пристрелочных звонков", рассказал в беседе с радио Sputnik заслуженный юрист Иван Соловьев. Телефонные мошенники "развели" фигуристку Тарасову, сообщил источник

Как пояснил юрист, сначала аферисты втираются в доверие к жертве, совершая звонки почти каждый день — эти "пристрелочные звонки" позволяют узнать многое о человеке. Затем жертве озвучивают конкретное денежное предложение.

Когда жертва проявляет доверие, мошенники начинают выманивать деньги. Часто они притворяются сотрудниками Следственного комитета и сообщают о каком-либо расследовании, после чего убеждают жертву озвучить свои платежные данные или взять кредит.

По словам Соловьева, на такого рода уловки преимущественно попадаются пожилые люди и женщины старше 35 лет.