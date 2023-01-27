ФТС подтвердила факт задержания начальника управления
ФТС подтвердила факт задержания начальника управления по подозрению во взяточничестве
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания главы управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в хищении с государственных подрядов и получении взяток от подрядчиков, заявила РИА Новости пресс-служба ФТС.
Ранее газета "Известия", сославшись на источник, сообщала, что Васильева задержали в Москве по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ, добавило издание.
В ведомстве подтвердили факт задержания Васильева, подчеркнув, что в данный момент идут следственные действия.
https://1prime.ru/society/20230127/839607758.html
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