МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила факт задержания главы управления центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева по подозрению в хищении с государственных подрядов и получении взяток от подрядчиков, заявила РИА Новости пресс-служба ФТС. Число возбужденных ФТС административных дел выросло в 2022 году

Ранее газета "Известия", сославшись на источник, сообщала, что Васильева задержали в Москве по подозрению в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам, собранным оперативниками ФСБ, добавило издание.

В ведомстве подтвердили факт задержания Васильева, подчеркнув, что в данный момент идут следственные действия.