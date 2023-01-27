МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Следственный комитет просит арестовать главу управления центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) Дмитрия Васильева, обвиняемого в получении взяток, рассказала РИА Новости пресс-служба Басманного суда столицы. ФТС подтвердила факт задержания начальника управления

Ранее газета "Известия" сообщала, сославшись на источник, что Васильев был задержан в Москве по подозрению в хищении с государственных подрядов и получении взяток от подрядчиков. СК возбудил уголовное дела по собранным ФСБ материалам, добавило издание.

Позднее ФТС подтвердила данную информацию.

"В суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — отметили в суде.