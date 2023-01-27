МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" с 27 января по 28 февраля изменяет график поездов и отменяет некоторые рейсы на направлениях Шереметьево и Внуково, сообщила компания.

"Направление Шереметьево: изменение расписания и отмена некоторых рейсов с 27 по 31 января, а также с 1 по 28 февраля 2023 года. Направление Внуково: изменение расписания и отмена некоторых рейсов с 27 по 31 января, а также с 1 по 28 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

"Аэроэкспресс" просит клиентов проверять информацию о рейсах на своем официальном сайте.