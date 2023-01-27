МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.

"Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин*, Ф.Э. Агумава*, Э.Б. Омбадыков*, Р.Р. Кашапов*, а также Д.А. Серенко*", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Прусикин* получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить СВО на Украине, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Живет за границей.

Коллектив Little Big был основан в Санкт-Петербурге музыкантом-блогером Ильей Прусикиным* и режиссером Алиной Пязок. В 2020 году группа выдвигалась на конкурс "Евровидение" от России с песней Uno, клип на которую в июле 2020 года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса. В июне текущего года группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что все фигуранты реестра проживают за границей, где находится Серенко* — не уточняется.

* Признан физлицом-иноагентом.