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Полиция Израиля заявила о теракте в синагоге в Иерусалиме
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Несколько человек пострадали в результате теракта в синагоге в Иерусалиме, террориста нейтрализовали, сообщила израильская полиция "Теракт в синагоге в Иерусалиме… Несколько... ПРАЙМ, 27.01.2023
общество , новости, теракт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Несколько человек пострадали в результате теракта в синагоге в Иерусалиме, террориста нейтрализовали, сообщила израильская полиция
"Теракт в синагоге в Иерусалиме… Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
По меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме, сообщает газета Jerusalem Post.