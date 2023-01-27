МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Несколько человек пострадали в результате теракта в синагоге в Иерусалиме, террориста нейтрализовали, сообщила израильская полиция

"Теракт в синагоге в Иерусалиме… Несколько пострадавших на месте происшествия. Террорист был нейтрализован", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По меньшей мере восемь человек погибли, 10 пострадали в ходе теракта в Иерусалиме, сообщает газета Jerusalem Post.